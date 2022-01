Lindvik nummer tre halvveis i nyttårshopprennet

ntbsport

Norge har med seg hele laget videre til finaleomgangen. Lindvik ligger best an som nummer tre og har 6,9 poeng opp til ledende Kobayashi. Det skiller 3,9 poeng til toeren Markus Eisenbichler.

Lindvik vant den helnorske duellen mot Johann André Forfang med sitt hopp på 138 meter. Forfang gikk videre som «lucky loser» etter et svev på 127,5 meter. Han ligger på delt 27.-plass før finaleomgangen.

For Halvor Egner Granerud ble det en skuffende omgang, til tross for at han fikk revansj i duellen mot den eneste mannen som slo ham i nyttårshopprennet for ett år siden. En revansjesugen Granerud hoppet bare 127 meter, men det var nok til å slå Dawid Kubacki. Det holder kun til delt 23.-plass, og han er hele 27,1 poeng bak Kobayashi.

Robert Johansson hoppet 132 meter og ligger på 16.-plass. Fredrik Villumstad følger som nummer 19 etter å ha hoppet 129,5 meter.

Daniel-André Tande avsluttet en god norsk omgang med et svev på 134,5 meter. Det holder til en foreløpig 9.-plass.

