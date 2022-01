Iversen hopper av Tour de Ski: – Har ingen energi

ntbsport

Det melder Norges Skiforbund. Iversen har tatt avgjørelsen i samråd med trenertemaet.

– Jeg har ingen energi, sier trønderen.

Iversen virket slapp og treg på oppløpet, og det så ikke ut til at han hadde noe kraft å komme med. 30-åringen kikket på resultatene på en tavle i området bak målgangen, før han gikk bestemt igjennom pressesonen uten å snakke med noen.

Han reiste tilbake til utøverhotellet, og nå er målet å komme seg hjem til Norge fortest mulig. Iversen har slitt under Tour de Ski og har i flere dager lekt med tanken om å gi seg.

I Lenzerheide lot han seg overtale til å fortsette reisen til Oberstdorf.

Han startet det nye året med å ta seg videre fra sprintprologen, men valgte likevel å trekke seg fra finalene.

Emil Iversen har ikke fått det til å fungere mer eller mindre siden verdenscupåpningen i Ruka i november. Da ble han nest beste nordmann på 7.-plass. Han gjorde det også bra i den nasjonale åpningen på Beitostølen helgen før.

Svakt

Men fra og med rennene i Lillehammer har lite eller ingenting klaffet for ham. I Lillehammer ville han ikke snakke med pressen i det hele tatt.

Resultatene i etterkant av det har heller ikke kommet opp på normalt nivå.

17.-plassen på 15-kilometeren i Oberstdorf nyttårsaften var det beste han fikk til i årets Tour de Ski.

– Det ble et utfordrende skirenn, isete og trøblete. Det er bedre enn det har vært, men det er fortsatt et stykke under pari. Jeg har ingenting å kjøre på meg, og jeg gikk bare å skurret på ett gir, sa Iversen etter det løpet.

Krise

For Emil Iversen er dette en liten krise. Han er allerede tatt ut til OL-troppen, men spørsmålet er om han får gå noen renn der slik situasjonen er i øyeblikket.

– Jeg vet ikke hva som skjer videre. Vi får se hva som skjer framover. Jeg er ikke helt sikker selv heller. Det er ikke så enkelt å si hva som er det viktige å gjøre. Det handler om å finne den gode følelsen. Skal jeg ta OL-medaljer, så kan jeg ikke gå rundt med denne kroppen her. Fokuset må være finne tilbake til overskuddet og snerten. Drømmen min var å fullføre touren. Jeg drar ikke hvem fordi jeg er nonchalant, sa Iversen.

Da han i Lenzerheide flørtet med tanken om å trekke seg, antydet Iversen at det kunne være en sjanse for at han stiller i verdenscuprennene i Les Rousses i Frankrike helgen 14. til 16. januar.

Det gjenstår å se om det blir noe av den planen.

