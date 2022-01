Ellevill vending av Hurricanes i NHL – 0-4 ble 7-4

ntbsport

Dermed gikk laget forbi Washington Capitals og inntok tabelltoppen i Eastern-avdelingen på årets første dag. Hurricanes, Capitals og Stanley Cup-mester Tampa Bay Lightning i Atlantic-avdelingen er best i NHL med 47 poeng hver.

Brady Skjei og Steven Lorentz scoret to mål hver for Hurricanes. Laget reduserte to ganger i midtperioden og avgjorde kampen med 5-0 i siste periode.

Antti Raanta ble byttet ut etter å ha sluppet inn tre av ni skudd i første periode. Inn kom Frederik Andersen, som i sin første kamp etter å ha vært i koronaprotokollen trengte bare åtte redninger for å sikre seieren.

I en annen kamp lørdag ble Charlie Coyle matchvinner i forlengningen da Boston Bruins slo Buffalo Sabres 4-3 i sin første kamp på 16 dager. Laget har fått seks kamper utsatt på grunn av koronaviruset.

Jonathan Huberdeau noterte tre assist da Florida Panthers slo Montreal Canadiens 5-2. Han har åtte målpoeng på to kamper etter ett mål og fire assist i 9-3-seieren over Florida Panthers torsdag.

