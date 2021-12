Haalands fetter klar for Start – leies fra Lillestrøm

ntbsport

Brunes er fetteren til Erling Braut Haaland og innledet karrieren i Bryne. Senere spilte han for Florø og gjorde det så godt at han for halvannet år siden ble hentet til Lillestrøm, der han har kontrakt ut 2023.

Sist sesong ble det lite spilletid i LSK, og nå reiser Brunes sørover i jakt på flere minutter.

– Vi tror dette er en bra avtale både for LSK, Start og Jonatan selv. Han trenger å spille jevnlig på høyest mulig nivå for å utvikle seg, og vi tror han vil gjøre det i Start, sier LSKs sportssjef Simon Mesfin til lsk.no.

– Jonatan er en kraftpakke med en meget god evne til å lukte situasjoner i motstanderens boks. Vi må sørge for å skape nok situasjoner rundt ham, så vil Jonatan garantert score mål, sier Start-trener Sindre Tjelmeland til klubbens nettsted.

– Jeg kommer til Start for å utvikle meg som spiller og bidra til at vi som gruppe presterer best mulig. Start får en spiller som gir 100 prosent hver dag for at vi skal oppnå suksess sammen, sier spilleren selv.

(©NTB)