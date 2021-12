Eilertsen utslått i slopestylekvalifisering

ntbsport

Det ble dobbelt japansk i toppen i kvinnenes kvalifisering. Kokomo Murase fikk 82,10 poeng for sitt beste forsøk, Miyabi Onitsuka 74,30 for sitt. Canadiske Laurie Blouin var tredje best av de åtte som tok seg til finale.

Eilertsen fikk 32,21 og 28,93 poeng for sine to forsøk, og det første holdt til 20.-plass. Den siste finaleplassen gikk til finske Carola Niemelä på 64,08.

Mennene skulle hatt kvalifisering fredag og semifinaler lørdag, men etter avlysning fredag skal også mennene kåre sin finalister i kvalifisering fredag. Det skjer noen timer senere.

(©NTB)