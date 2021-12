Alle de norske klare for nyttårshopprennet – Eisenbichler best i kvalifiseringen

ntbsport

Markus Eisenbichler fra Tyskland vant kvalifiseringen med et hopp på 137 meter, 0,9 poeng foran Oberstdorf-vinner Ryoyu Kobayashi. Verdenscupleder Karl Geiger ble nummer tre.

Best av nordmennene var Daniel-André Tande på 11.-plass etter et hopp på 131 meter. Han var 13,8 poeng bak Eisenbichler.

Robert Johansson ble nummer 13 (132,5 meter), Marius Lindvik 14 (129), Halvor Egner Granerud 27 (124), Johann André Forfang 37 (127,5) og Fredrik Villumstad 39 (127).

Plasseringene gjør at det blir en norsk duell lørdag, akkurat som i åpningsrennet i Oberstdorf. Da røk Villumstad ut mot Lindvik. Lørdag skal Forfang hoppe mot Lindvik.

Nerver

– Jeg var litt spent på hvordan jeg skulle løse kvalifiseringen, men løsningen viste seg ganske riktig, sa Villumstad til Viaplay og la til at han var mer nervøs for talen hoppukedebutanter må holde under nyttårsfeiringen enn for lørdagens renn.

Stefan Kraft fra Østerrike, som er på 5.-plass i verdenscupen, mislyktes helt i sitt hopp, falt ned på 119,5 meter og må se nyttårshopprennet fra tribuneplass. Han ble bare nummer 59 i kvalifiseringen.

77 hoppere deltok i kvalifiseringen, og de 50 beste er klare for lørdagens renn.

Duellene

Granerud blir første nordmann i aksjon på første dag av 2022. Han hopper allerede i 2. duell. De fem andre nordmennene skal i aksjon i fire dueller på rad omtrent halvveis i den første omgangen.

Nordmennenes dueller i 1. omgang lørdag: 2. duell: Halvor Egner Granerud – Dawid Kubacki, Polen, 12. duell: Johann André Forfang – Marius Lindvik, 13. duell: Vladimir Zografski – Robert Johansson, 14. duell: Fredrik Villumstad – Naoki Nakamura, Japan, 15. duell: Justin Lisso – Daniel-André Tande.

