Opseth nummer sju i kvalifiseringen i Ljubno

Opseth og rivalene skal hoppe verdenscuprenn i Slovenia både nyttårsaften og 1. nyttårsdag. Begge konkurransene gjennomføres i normalbakken i Ljubno.

Opseth er det største norske håpet og beviste det med 85,5 meter i kvalifiseringen. Med det var hun samtidig relativt klart slått av konkurrentene i toppen av resultatlista.

Best av alle var verdenscupleder Marita Kramer fra Østerrike. Hun hoppet 91,5 meter og var 2,6 poeng foran hjemmehåpet Ema Klinec. Ursa Bogataj sørget for to slovenske jenter blant de tre beste.

Thea Minyan Bjørseth var nest best av de norske i torsdagens kvalifisering. Lensbygda-hopperen landet på 84 meter. Det ga 16.-plass.

Anna Odine Strøm måtte nøye seg med 81,5 meter i sitt kvalifiseringshopp. Hun endte med det som nummer 22.

Det er første gang det skal arrangeres nyttårshopprenn for kvinnene i verdenscupen. I fredagens renn skal det hoppes etter duellprinsippet i første omgang.

Silje Opseth skal duellere mot kinesiske Bing Dong, mens Bjørseth og Strøm møter henholdsvis Sofia Tikhonova fra Russland og polske Nicole Konderla.

Opseth står med tolv individuelle pallplasser i verdenscupen så langt i karrieren. Den første seieren har latt vente på seg. Fredag og lørdag kommer nye sjanser.

