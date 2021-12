Lagkamerat om Djokovic: – Han prøver å komme seg til Australian Open

ntbsport

Djokovic bestemte seg onsdag for å droppe ATP Cup i Sydney kommende helg. Der skulle verdenseneren møte Casper Ruud i første kamp. Istedenfor blir det Dusan Lajovic som stiller opp mot nordmannen.

– Dessverre var han ikke i stand til å delta i ATP Cup. Jeg tror han håpet at det skulle ordne seg, men dessverre gjorde det ikke det, noe vi må akseptere, sier Lajovic.

Djokovic' frafall øker usikkerheten rundt serberens deltakelse i Grand Slam-turneringen Australian Open i midten av januar. 34-åringen har hittil nektet å røpe om han er koronavaksinert eller ikke. Tidligere har han uttrykt motstand mot å få en slik beskyttelse. Alle som skal inn i Australia, må være vaksinert.

Har et håp

Landsmann Lajovic sier at han ikke vet grunnen til at Djokovic dropper ATP Cup, men forteller at lagkameraten har snakket om en mulig deltakelse i Australian Open.

– Jeg vet ikke den offisielle grunnen. Han sa bare at han ikke kommer til ATP Cup, men vil prøve å komme seg til Australian Open, sier han.

– Han venter på en avgjørelse, fortsetter han.

– Hans valg

Den greske stjernen Stefanos Tsitsipas har tidligere i år fått hard medfart for sin vaksineskepsis, men i september lovet 23-åringen å ta koronavaksinen. Han mener Djokovic må få gjøre som han vil.

– Hvis han mener han ikke er klar til å spille her (Australia) for hvilken som helst grunn, er det hans valg. Jeg tror de fleste spillerne respektere valget hans. Han har friheten til å velge, sier verdensfireren.

På spørsmål om han mener at reglene er for strenge i Australia, svarer grekeren åpent.

– Regler er regler, og reglene er der for en grunn. Hvis noen spillere bestemmer seg for ikke å følge dem, er det deres valg. Jeg tror ikke det er noe rett eller galt her.

