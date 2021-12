Avlyste U20-VM i ishockey – vil jobbe med løsning

ntbsport

Det bekreftet Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) på sitt nettsted.

– Etter anbefaling fra turneringens medisinsk ansvarlige og vår medisinske komité har IIHF-styret besluttet å avlyse VM av hensyn til deltakernes helse og sikkerhet, heter det i en uttalelse.

– Styret kom også til at turneringens sportslige integritet var kompromittert etter tre avlyste kamper på to dager, og da måtte VM avlyses.

Tirsdag ble Sveits tilkjent 1-0-seier over USA. Årsaken var to positive koronaprøver i det amerikanske laget. Onsdag ble ytterligere to kamper avlyst. En tsjekkisk spiller testet positivt, og lagkameratene ble satt i karantene slik at Finland fikk 1-0-seier uten å spille. Noen timer senere kom meldingen om koronasmitte også i Russlands VM-lag, og dermed fikk Slovakia 1-0-seier.

– Det føles helt absurd. Jeg er i sjokk. Drømmene ble slukket på ett sekund, sa Sveriges målvakt Calle Clang til Expressen etter avgjørelsen om avlysning.

Løsning?

Noen timer etter at mesterskapet ble avlyst, bekreftet IIHF-president Luc Tardif at de nå skal prøve å fullføre turneringen ved en senere anledning.

– Vi må finne en måte, sa Tardif på en pressekonferanse.

Han sa så at en eventuell fortsettelse av U20-VM i så fall blir etter elite-VM som går av stabelen i mai. Han sa også at spillere som nå fyller 20 i løpet av det neste halvåret fortsatt vil få lov til å delta i turneringen om den skal spilles ferdig.

– Jeg håper først og fremst at det ikke er over. Det er en utsettelse, men jeg vil ikke at organisasjonskomiteen skal gi opp på dette arrangementet. Vi vil bruke den neste måneden til å tenke og forsøke å komme tilbake med en overraskelse. Jeg synes vi skylder de unge spillerne å gi dem denne viktige turneringen, sa Tardif.

Svensk håp

Sverige hadde i likhet med Finland og Canada fått en god start på VM, og nå håper målvakt Jesper Wallstedt at de får muligheten til å fortsette.

– Jeg er selvfølgelig enig, det er klart man vil spille hockey. Men så lenge det ikke finnes en praktisk måte å gjennomføre så er det ikke så mye å si, sa NHL-talentet ifølge nyhetsbyrået TT.

Wallstedt ble tidligere i år draftet av Mats Zuccarellos Minnesota Wild, men spiller for Luleå i svensk eliteserie enn så lenge.

– Skulle den muligheten komme opp er det klart at man vil fullføre denne reisen. Det er tross alt vårt siste år. Finnes det en mulighet vil man så klart vurdere det, konstaterte målvaktstalentet.

(©NTB)