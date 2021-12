Omstridt Lukaku-mål ikke nok for Chelsea – Welbeck berget Brighton-poeng på overtid

ntbsport

Det var Brightons første bortescoring mot Chelsea i Premier League noensinne, og det sikret et ganske fortjent poeng i en kamp der vertene lenge så ut til å hale i land seieren takket være av en omstridt scoring av Romelu Lukaku.

I det 28. minutt tok Mason Mount corner fra høyre. Lukaku møtte ballen ved nærmeste stolpe og stanget den ned på streken og inn i lengste hjørne. Brighton-spillerne protesterte kraftig og mente at belgieren rev ned Neal Maupay i forspillet, men fikk ikke gehør.

TV-bildene viste at Lukaku brukte armen heller voldsomt for å riste av seg Maupay, som hadde tatt livtak på ham. Maupay falt om og holdt seg til hodet, men fikk ikke frispark.

Chelsea var best den første halvtimen og hadde allerede vært nær scoring etter corner fra høyre. I det 17. minutt kom César Azpilicueta til avslutning inne i feltet, men via keeper Robert Sánchez gikk ballen i stolpen. Sekunder senere reddet Sanchez fint et hardt hodestøt fra Antonio Rüdiger.

Brighton-sjanser

Etter målet var det et tent Brighton-lag som skapte mest på Stamford Bridge. Særlig etter pause ble Chelsea satt under press, og gjestene kom til store muligheter.

I det 47. minutt avsluttet Jakub Moder fra god posisjon, og skuddet sneiet tverrliggeren.

Ti minutter senere sendte Maupay et diagonalskudd rett utenfor. Tre minutter senere ble Alexis Mac Allister spilt gjennom, men Edouard Mendy tvang ham ut på siden så han ikke fikk avsluttet. Han slo i stedet skrått ut til Maupay, men Rüdiger ofret seg og blokkerte skuddet hans.

Kontroll

Innimellom var også Chelsea farlig. Callum Hudson-Odoi burde ha avsluttet selv da han fikk løpe alene fra midtstreken på en kontring, men han prøvde å finne Mount og så pasningen brutt.

Thomas Tuchels menn fikk bedre kontroll mot slutten av kampen og kunne ha punktert kampen. Lukaku var veldig nær ny scoring fem minutter før full tid, men ble taklet i skuddøyeblikket av Joël Veltman.

I stedet lyktes Brighton på overtid. Etter småspill utenfor feltet kom Cucurella til innlegg fra venstre. Welbeck, som hadde vært på banen vel ti minutter, knuste to motspillere i lufta og nikket i mål.

Chelsea avga dermed poeng på dagen da de og gullrival Manchester City tok fatt på siste halvdel av Premier League-sesongen.

For Chelsea var det også en smell at Reece James måtte ut med skade i første omgang.

(©NTB)