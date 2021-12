Koronakaos førte til avlysning av U20-VM ishockey

ntbsport

Det bekreftet Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) på sitt nettsted.

– Etter anbefaling fra turneringens medisinsk ansvarlige og vår medisinske komité har IIHF-styret besluttet å avlyse VM av hensyn til deltakernes helse og sikkerhet, heter det i en uttalelse.

Tirsdag ble Sveits tilkjent 1-0-seier over USA. Årsaken var to positive koronaprøver i det amerikanske laget. Onsdag ble ytterligere to kamper avlyst. En tsjekkisk spiller testet positivt, og lagkameratene ble satt i karantene slik at Finland fikk 1-0-seier uten å spille. Noen timer senere kom meldingen om koronasmitte også i Russlands VM-lag, og dermed fikk Slovakia 1-0-seier.

– Det føles helt avsurd. Jeg er i sjokk. Drømmene ble slukket på et sekund, sa Svriges keeper Calle Clang til Expressen etter avgjørelsen om avlysning.

Sverige hadde i likhet med Finland og Canada fått en god start på VM.

