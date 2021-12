Sterk norsk laginnsats: Mowinckel på seiersjakt i Østerrike

ntbsport

Molde-alpinisten kjørte ned til tredje beste tid. Foran seg har hun ledende Tessa Worley (Frankrike) og Sara Hector (Sverige).

Mowinckel hadde god fart og rene buer på toppen. Etter andre mellomtid var hun åtte hundredeler bak Worley, men tapte deretter litt i nedre parti i henget.

29-åringen var tydelig fornøyd etter å ha passert målstreken. Den siste tiden har det virkelig løsnet for Mowinckel etter to alvorlige kneskader. Oppturen skjer ett år ut i comebacket, og det lover godt foran OL i februar.

Før jul tok hun sin første pallplass i verdenscupen på over 1000 dager. Da ble hun nummer to i super-G i franske Val d'Isère. Noen dager senere ble hun nummer åtte i storslalåm i Courchevel og fikk sin beste verdenscupplassering i disiplinen på nesten to år.

Mina Fürst Holtmann kjørte også sterkt og ligger på 7.-plass i Lienz. Hun er 61 hundredeler bak ledertiden, mens Maria Tviberg (+0,93 sek.) følger fire hakk etter. Thea Stjernesund gikk så vidt videre til finaleomgangen som nummer 29.

