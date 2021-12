Schmeichel-redninger og Lookman-mål senket Liverpool

ntbsport

Med seieren klatret Leicester til øvre tabellhalvdel, mens Liverpool tapte terreng i gullkampen. Manchester City har nå seks poengs luke til Liverpool og Chelsea når alle tre har spilt 19 kamper. Leicester reiste seg to dager etter 3-6-tapet for serielederen.

– Det var en veldig viktig seier så kort etter forrige kamp. Det var trøtte bein og trøtte hoder, men alle fortjener skryt for det de gjorde i dag. Vi er et lag som aldri gir opp, sa Schmeichel i et intervju vist på TV 2.

Mohamed Salah misset en sjelden trippelsjanse etter at han ble felt av Wilfred Ndidi et kvarter ut i en første omgang Liverpool dominerte.

Først kastet Schmeichel seg til høyre og blokkerte egypterens straffespark, men returen seilte rett ut i feltet, og Salah kunne nikket den i tomt mål. I stedet sendte han den i en bue så den traff tverrliggeren. Han fikk også den returen, men beinet den utenfor.

– Jeg hadde en følelse av hvor han skulle skyte, og jeg satset på den. På returen kunne jeg bare be en bønn, sa Schmeichel.

Liverpool hadde satt inn 21 straffespark på rad i Premier League, ni av dem ved Salah, men Jürgen Klopp må ha begynt å ane at det ikke var dagen for hans lag.

– Leicester fortjente seieren, definitivt. Vi var ikke gode nok. Det var for mange prestasjoner under pari, sa Klopp til Amazon Prime etter kampen.

Refleksredning

Schmeichel fortsatte å imponere. Han var borte ved stolpen og avverget da Jordan Henderson prøvde å flikke et innlegg fra Alexander Oxlade-Chamberlain, og han tok fram en fenomenal refleksredning da Salah etter en drøy halvtime fyrte løs fra hjørnet av 16-meteren.

Dansken reddet ingen straffer da Liverpool forrige uke slo Leicester ut av ligacupen etter å ha hentet opp to mål på tampen i en 3-3-kamp. Tirsdag revansjerte han seg grundig.

– Det er vanskelig å sette ord på det vi gjorde i dag. Det var en heroisk prestasjon bare 48 timer etter at vi møtte Manchester City. Et forbløffende resultat mot et av verdens beste lag, sa Leicester-manager Brendan Rodgers til BBC.

I det 56. minutt byttet Rodgers inn Youri Tielemans og Ademola Lookman, og sistnevnte trengte bare et par minutter på banen før han sendte hjemmelaget foran.

Klassescoring

Han startet selv angrepet da han fikk ballen ved midtstreken, trakk på seg to mann og spilte fram Kiernan Dewsbury-Hall på venstresiden. Så startet han et helhjertet løp. Han fikk ballen igjen rett utenfor Liverpools felt, lurte vekk Joel Matip og scoret med et skudd i nærmeste hjørne.

Bare noen minutter tidligere hadde Liverpool en kjempesjanse til å ta ledelsen da Sadio Mané ble spilt gjennom av Diogo Jota, men skuddet gikk over mål.

Liverpool presset voldsomt i sluttminuttene, men Leicester tettet igjen og ble første lag denne sesongen som har nektet Liverpool scoring i Premier League. Virgil van Dijk hadde den beste sjansen til utligning, men Schmeichel stoppet hans harde skudd med en beinparade.

På overtid gikk keeper Alisson opp på et hjørnespark. Det ble farlig ved lengste stolpe, men Roberto Firmino og Matip gikk i veien for hverandre, og tiden rant ut for Liverpool.

