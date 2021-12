Myhrvold på pallen i Tour de Ski-debuten: – En stor dag!

ntbsport

I finalen ble hun spurtslått kun av USAs stjerne Jessie Diggins. Myhrvold viste klasse gjennom hele dagen og kunne også vunnet med litt hell.

– Det er en stor dag og morsomt å få til et slikt bra renn. Dette er noe jeg har drømt om. Jeg har hatt en stigning i de siste rennene og vet at jeg kan være med å kjempe der oppe. Da er det morsomt å få det til, sa hun til NTB.

Gjøvik-jenta representerer Vind og har vært en del av landslaget denne sesongen. Hun har stadig tatt steg mot verdenstoppen. Dette rennet hadde hun blinket seg ut. Det var viktig med tanke på det som venter senere i vinter også.

– Jeg håper at dette var en god OL-søknad.

23-åringen er blitt tryggere på seg selv gjennom forsesongen.

– Jeg har fått mer selvtillit. Det blir bedre for hvert verdenscuprenn du går. Du kjenner at nærmer deg toppen litt etter litt. Jeg har tatt steg for steg i de siste årene. Jeg er blitt mer trygg på meg selv når det gjelder det taktiske.

Hun innrømmet at hun var litt irritert fordi hun ikke gikk helt til topps.

– Du tenker på det, men jeg må være fornøyd med det jeg fikk til i dag, sa hun.

Mathilde Myhrvolds plan A er å gå fram til Oberstdorf 1. januar. Så er det opp til henne og landslagstrener Ola Vigen Hattestad om hun fullfører helt fram til Val di Fiemme og den siste etappen opp slalåmbakken i Alpe Cermis.

Imponert

På en dag der mange norske slet med tempoet, var Hattestad naturlig nok svært godt fornøyd med at Myhrvold debuterte i Tour de Ski-sammenheng med en 2.-plass.

– Mathilde har hatt en fantastisk formstigning og fått stadig mer selvtillit. Det er fantastisk gøy å se henne på pallen, sa Hattestad til NTB etter rennet.

Han mente at det var stort at Myhrvold tok sin første pallplass.

– Jeg hadde ikke forventet det, men visste at hun på en god dag var sterk nok til det. Hun kom til semifinalen i Davos og var i finalen i Dresden. Hun har fått læring av å gå i felt og er blitt tryggere på seg selv. Det er veldig moro.

– Er dette noe du har gått og ventet på?

– Hun er på landslag fordi hun var en av Norges beste sprintere i fjor. Mathilde har tatt steg som sprinter. Hun går med mer smartness og er blitt taktisk bedre. Hun har hatt fartsressursene lenge. De er fantastiske. Hun trenger trening i å gå i felt, og i dag løste hun det veldig bra.

Svak laginnsats

I semifinalene røk Tiril Udnes Weng og Anne Kjersti Kalvå ut. Førstnevnte ble treer i heatet til Myhrvold, men tiden var ikke god nok. Kalvå fikk løpet ødelagt av et stavbrudd.

Myhrvold vant sitt kvartfinaleheat. I samme felt ble Helene Marie Fossesholm slått ut som nummer fem. Heatseier ble det også på Kalvå og Tiril Udnes Weng.

I prologen røk hele seks av ti norske langrennskvinner ut. Lotta Udnes Weng, Heidi Weng, Ane Appelkvist Stenseth, Ragnhild Haga, Silje Theodorsen og Anna Svendsen greide ikke å bli blant de 30 beste.

Det ble også svensk nedtur i kvalifiseringen. Der forsvant profilene Frida Karlsson og Ebba Andersson rett ut.

I finalen hadde Sverige kun med Anna Dyvik. Hun gikk inn til femteplassen.

Tour de Ski går over seks etapper og varer til 4. januar. Onsdag venter en 10 kilometer klassisk med individuell start i Lenzerheide.

