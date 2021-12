Magnus Carlsen på etterskudd før innspurten i hurtigsjakk-VM

ntbsport

Carlsen ledet før siste dag av turneringen i Warszawa, men 17-årige Nodirbek Abdusattorov fra Usbekistan skapte full spenning da han i 10. første runde beseiret tittelforsvareren. Unggutten spilte med imponerende ro og besluttsomhet, og etter 83 trekk måtte Carlsen gi seg.

Dermed var Carlsen plutselig et halvt poeng bak Abdusattorov og Jan Nepomnjasjtsjij med tre runder igjen av turneringen.

Det duket for et gjensyn ved Nepomnjasjtsjij ved brettet i 11. runde. Carlsen utklasset russeren i VM-duellen i langsjakk for noen uker siden, men det ble halv revansj for Nepomnjasjtsjij i Warszawa. Carlsen greide aldri å spille seg til noe overtak med hvite brikker, og han måtte forsvare seg til en remis som ble innkassert etter 37 trekk.

Samtidig var Abdusattorov i kjempetrøbbel mot Vladimir Fedosejev. Partiet virket tapt, men unggutten slo tilbake og berget remis. Dermed er Carlsen fortsatt et halvpoeng bak tetduoen.

Carlsen vant seks av ni partier de to første dagene og spilte remis i de tre øvrige.

