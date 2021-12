Koronatrøbbel i Barcelona-forsvaret

ntbsport

Ligaoppgjøret mot Mallorca 2. januar ville vært den hjemvendte helten Alves' første mulighet for klubben han har resignert for. Brasilianeren spilte 391 kamper for Barcelona og vant flere trofeer før han forlot katalanerne til fordel for Juventus i 2016.

Etter at hans gamle lagkamerat Xavi Hernandez ble trener i den spanske klubben, ble høyrebacken hentet tilbake til Camp Nou. Det begrunnet Xavi med at de trengte rutine.

Nå er det klart at Alves mister sin første sjanse til å redebutere for Barcelona på grunn av koronasmitte. Også forsvarskollegaene Clément Lenglet og Jordi Alba har testet positivt, opplyser klubben.

Etter oppgjøret mot Mallorca venter Linares Deportivo i cupen 5. januar. Trioen mister trolig den også, men kan være tilbake mot Granada tre dager senere.

(©NTB)