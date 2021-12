Klæbo med suveren Tour-prolog – exit for Iversen

ntbsport

Ingen var i nærheten av Klæbos tid. Han slo franske Richard Jouve med 2,45 sekunder.

Even Northug var nest best av de norske. Formløperen endte 5,14 bak ledertiden i Tour de Ski-debuten. Det holdt til en fjerdeplass.

– Det var en bra prolog, og jeg føler jeg traff bra. Panserføre er noe jeg liker. Det var godt å få svar, så hadde det vært artig med finale, sa Northug til TV 2.

Videre er også Pål Golberg (nummer 7), Erik Valnes (13) og Harald Østberg Amundsen (22). Det greide derimot ikke Emil Iversen, som endte på 35.-plass og ble slått med 10,73 sekunder.

For tredje gang i vinter røk trønderen ut før utslagsrundene.

– Grunnen er ganske enkel: Det går for seint. Jeg følte egentlig at jeg gikk en bra prolog, men jeg begynner å bli vant til det. Dette er kritisk for Touren, men sånn er det. Jeg må ha gjort noe feil når det gjelder sprint, sa Iversen til TV 2.

Han bekreftet samtidig at han legger bort alle tanker om å gå OL-sprint i februar.

Kvartfinalene i Sveits går også uten Martin Løwstrøm Nyenget (nummer 37), Simen Hegstad Krüger (43), Didrik Tønseth (63) og Sjur Røthe (79).

Utslagsrundene starter 14.00.

Tour de Ski går over seks etapper og varer til 4. januar.

