Bråthen klarert etter koronatrøbbel – klar for hoppuka

Dermed legger han bak seg et snaut døgn med usikkerhet. Bråthen opplyste til NTB tirsdag morgen at testen fra dagen før var negativ, men at han fortsatt ventet på en avklaring. Noen timer senere kom gladnyheten.

– Da har jeg fått beskjed om at min akkreditering er OK, sier Bråthen til NTB.

Han vil dermed være på plass i kvalifiseringen til det første hoppukerennet.

Mandag fikk landslagssjefen problemer ved innsjekk på Gardermoen foran reisen til Tyskland. Bråthen har gyldig koronasertifikat, men avla en positiv koronatest 14. desember. Der startet misforståelsen.

– Personen bak skranken tolket det som at jeg ikke kunne reise på 28 dager etter den positive testen, men når du har tatt vaksine, er det helt andre regler som gjelder, sa han mandag ettermiddag.

Bråthen fikk ordnet opp på flyplassen, men kom seg ikke på flyet sammen med resten av det norske hopplaget. Dermed måtte han vente på neste fly.

