AP: Baseballstjernen Ohtani er årets idrettsmann

27-åringen spiller for et lag (Los Angeles Angels) som ikke greide å ta seg til sluttspill og driver en idrett som store deler av verden verken skjønner eller bryr seg om. Likevel vant han kåringen i et OL-år.

Ohtani vant i høst enstemmig kåringen av mest verdifulle spiller (MVP) i American League, etter å ha hevdet seg blant de aller beste både som kaster og slagmann, en kombinasjon som er nesten helt uhørt.

Ikke siden Babe Ruth, en av sportens største legender, var både kaster og slagmann for Boston Red Sox i 1919 har en spiller mestret den kombinasjonen slik Ohtani gjorde i år.

– Han gjør noe som ikke er blitt sett i vår tid, og han gjør det på aller ypperste nivå. Han spiller med store stjerner, men selv om de driver samme idrett gjør han noe helt annet, sa Angels-manager Joe Maddon.

Ohtani slo inn 100 poeng og noterte 46 homeruns (tredje flest i ligaen). Samtidig startet han 23 kamper som kaster for Angels med 9-2 i seirer-tap, 156 strikeouts og 3,18 i ERA (motstanders poengsnitt).

Han er også blant de raskeste spillerne og stjal 26 baser

