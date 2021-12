Kilde på 14.-plass på siste utfortrening i Bormio

ntbsport

Nordmannen endte 2,64 sekunder bak sveitsiske Niels Hintermann. Han var i mål hele 1,53 sekunder foran Daniel Hemetsberger og Marco Odermatt som var de neste på lista bak ham.

Hintermann tok sin første pallplass i verdenscupen i utfor i Val Gardena før jul. Søndag var han sjettemann på trening før han var raskest av alle mandag.

Kilde var tredje raskest på søndagens trening.

Kilde har én seier i Bormio fra før, og den kom i super-G i romjulen 2019. Fartsspesialisten har hatt en kanonstart i comebacket etter sist sesongs kneskade. Han står allerede med tre verdenscuptriumfer (to i super-G, én i utfor).

Henrik Røa var i mål på 30.-plass, 3,59 sekunder bak Hintermann.

Adrian Smiseth Sejersted stilte ikke på mandagens trening og står over utforen. Han sparer seg til de to super-G-rennene, opplyser sportssjef for alpinistene Claus Ryste til NTB.

Verdenscuprennet i utfor i Bormio starter klokken 11.30 tirsdag. Deretter skal det kjøres super-G to dager på rad på samme sted.

(©NTB)