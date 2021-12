Innbytter Lukaku scoret mot Villa igjen – fikset Chelsea-seier

ntbsport

Måltyven både scoret og skaffet straffesparket som resulterte i Chelseas siste scoring.

Dermed fortsatte belgieren sin formidable statistikk mot Villa. Ifølge statistikkleverandøren Opta har Lukaku scoret ni mål på ti Premier League-kamper mot Birmingham-klubben.

De fleste målene gjorde han naturlig nok som Everton-spiller.

– Jeg trengte en prestasjon som denne i dag, sa Lukaku til Sky Sports etter kampen.

Søndag startet Lukaku på benken, men ble sendt på banen etter pause. Da var stillingen 1-1. Ti minutter etter innhoppet løp spissen seg fri i feltet og møtte et innlegg fra Callum Hudson-Odoi. Med et strålende hodestøt fikset han 2-1.

Scoringen ble befriende for et Chelsea-mannskap som ikke på noen måte hadde imponert voldsomt så langt i kampen.

Selvmål

Et Aston Villa-mannskap uten klubbens koronarammede manager Steven Gerrard ga i stedet gjestene en vrien reise mot tre nye poeng. Hjemmelaget solgte seg dyrt og scoret først.

En snau halvtime var spilt da et innlegg fra Villa-back Matt Targett skiftet retning i Chelseas Reece James. Retningsforandringen førte til at ballen gikk i bue over gjestenes keeper Edouard Mendy.

Chelsea brukte samtidig bare seks minutter på å slå tilbake. Jorginho var som vanlig sikker fra straffemerket da han fikk sjansen etter at Callum Hudson-Odoi ble lagt i bakken av Matty Cash.

Villa-keeper Emiliano Martínez fikk i tillegg gult kort for å ha forsøkt å forstyrre Jorginho i forkant av straffen.

À jour med Liverpool

Etter pause kom 2-1-scoringen til Lukaku, og på tampen skaffet han straffesparket som resulterte i at Jorginho ble tomålsscorer.

Chelsea kunne også pyntet ytterligere på resultatet. Mason Mount fikk en kjempesjanse til å gjøre 3-1 da han rundet Villa-keeper Martinez etter pause, men Chelsea-profilen satte ballen utenfor det åpne målet.

Seieren betyr at Chelsea er à jour med tabelltoer Liverpool på 41 poeng. Opp til serieleder Manchester City, som søndag slo Leicester 6-3, skiller det seks poeng.

Liverpool har samtidig én kamp mindre spilt enn tittelrivalene.

– Vi er de som jakter nå. De siste resultatene våre har ikke vært de beste, og nå må vi jakte. Vi må behandle alle kamper som finaler, sa Lukaku.

Aston Villa, som har fått et solid løft etter Steven Gerrards inntog i managerstolen, ligger på sin side på 10.-plass.

(©NTB)