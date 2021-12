Boxing Day nesten helt avlyst i lavere divisjoner

ntbsport

Antall kamper ble redusert til to da Hull bekreftet at hjemmemøtet med tabelltreer Blackburn utgår på grunn av smitte i troppen. Det skjedde to timer før avspark.

Dermed står kun Huddersfield – Blackpool og Middlesbrough – Nottingham Forest igjen på Boxing Day-programmet i divisjonen rett under Premier League.

Sander Berge og hans Sheffield United er blant lagene som ikke får spilt 2. juledag. Laget skulle egentlig ha møtt Preston på bortebane.

Bildet er ikke stort bedre på nivå tre og fire. I League One er seks av ti kamper utsatt, mens det samme har rammet ni av tolv oppgjør i League Two.

Premier League har heller ikke sluppet unna. Der har tre av ni kamper falt ut av romjulsoppsettet.

Boxing Day er blant de aller største dagene i den engelske fotballkalenderen.

