Beijing-OL kan ryke for skøytelegenden Kramer

Kramer har vunnet nettopp 5000-meteren i de tre siste vinterlekene, og er den mannlige skøyteløperen i historien som har flest medaljer i OL-sammenheng. Tallet er ni.

Nå risikerer imidlertid 35-åringen å bli sittende hjemme når det skal kjempes om mer edelt metall i Kina om kort tid. Søndag ble han bare nummer tre på 5000-meteren i uttaksstevnet i hjemlandet med tiden 6.12,29.

Foran seg på lista hadde han Patrick Roest (6.08,64) og Jorrit Bergsma (6.11,14).

Roest er sikret plass på distansen i Beijing, og alt tyder på at han får følge av Bergsma. Spørsmålet er om det også blir plass til Kramer.

Totalt ni løpere

Nederland kan stille med tre løpere på 5000-meteren i Beijing, men samtidig kan hver nasjon kun sende ni løpere av hvert kjønn til Kina. Om Kramer får plass på kvoten blir først klart etter at de nederlandske uttaksløpene er over.

Det springende punktet blir hvorvidt andre nederlandske løpere kvalifiserer seg til to eller tre distanser under lekene. Det kan bane vei for veteranen.

En mulighet er det også at Kramer får plass på det nederlandske lagtempo-laget. Under vinterlekene i 2014 bidro han til nederlandsk seier på nettopp den distansen.

– Jeg kan gjøre nytte for meg på lagtempoen, og kan gjøre en god 5000 meter, sa Kramer etter søndagens løp.

Usikkerhet for Wüst

Skøytelegenden var gjennom en ryggoperasjon i mai.

Usikkerhet er det også rundt OL-deltakelsen til en annen nederlandsk storstjerne, Ireen Wüst. Hun ble bare nummer tre på søndagens 1000 meter.

Mye tyder imidlertid på at veteranen vil slå tilbake og sikre Beijing-billetten på 1500-meteren kommende onsdag.

Både Kramer og Wüst håper å delta i sitt femte OL. Lekene i Kina starter 4. februar.

