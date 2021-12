Rebecca Welch blir historisk igjen – dømmer herrekamp i FA-cupen

ntbsport

Der blir hun kampleder i duellen mellom Birmingham og Plymouth. Oppgjøret spilles 8. januar og er en del av FA-cupens tredje runde.

Det er første gang at en kvinne får dommeroppdrag i herreturneringen utover de innledende rundene. Welch dømte forrige måned Barrows 4-0-kamp mot Banbury i første runde.

38-åringen skrev i april engelsk fotballhistorie da hun ledet påskemøtet mellom Harrogate og Port Vale i League Two. Ingen kvinne hadde tidligere vært hoveddommer i en hel kamp på de fire øverste liganivåene i England.

Welch har denne sesongen dømt fire kamper i League Two, to i Football League Trophy og én i League One.

I slutten av oktober hadde Welch dommeransvaret da Norges fotballkvinner slo Belgia 4-0 på Ullevaal stadion i VM-kvalifiseringen.

