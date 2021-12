Målløst i norsk toppduell i tyrkisk fotball

ntbsport

Resultatet betyr at Trondsen og lagkameratene fortsatt har stø kurs for et suverent ligagull. Ti poeng skiller ned til tabelltoer Konyaspor, som riktignok kan redusere avstanden til sju med seier mot Besiktas mandag.

Fredrik Gulbrandsen og Istanbul Basaksehir er serietreer, ytterligere tre poeng bak Trabzonspor.

I lørdagens kamp var både Trondsen og Gulbrandsen med fra start for sine lag. Trondsen spilte på høyresiden i serielederens forsvar og ble byttet ut med sju minutter igjen å spille.

Gulbrandsen, som fikk sjansen på Basaksehirs venstrekant, forlot banen ni minutter tidligere.

