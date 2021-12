Magdeburg feirer jul uten poengtap

ntbsport

Dermed kan klubben feire jul uten å ha avgitt et eneste poeng. Det gir seks poengs luke til nærmeste rival Kiel, som har spilt en kamp mer.

O'Sullivan sto for to mål og fem assist, mens Gullerud scoret en gang. Danske Michael Damgaard var lagets toppscorer med ti scoringer.

Størst jubel fikk likevel Matthias Musche da han i sitt comeback etter korsbåndskaden han pådro seg for et drøyt år siden scoret to av vertenes tre siste mål. Da var jubelen tordnende blant de 3400 tilskuerne.

Først omsatte Musche en langpasning fra målvakt Mike Jensen i scoring, etter å ha tryllet bort en motspiller med en piruett. Så satte han inn vertenes 34. og siste mål framspilt av O'Sullivan på en ny kontring.

Magdeburg er seks poeng foran Kiel, sju foran Flensburg-Handewitt og Füchse Berlin.

Flensburg er motstander 2. juledag, i siste serierunde før EM-pausen som varer til februar.

