Hele hoppuka uten tilskuere

På grunn av tyske restriksjoner var det allerede klart at det ville bli tomme tribuner i Oberstdorf 29. desember og Garmisch-Partenkirchen 1. januar, men nå er det klart at det blir null tilskuere også i Innsbruck 4. januar og i avslutningsrennet i Bischofshofen to dager senere.

– Vi beklager avgjørelsen på vegne av utøverne og hoppfans, men vi vil støtte myndighetenes kamp mot viruset så godt vi kan, heter det i en uttalelse fra arrangøren.

Det var tidligere lagt planer for å slippe inn 4000 tilskuere i Innsbruck og 3500 i Bischofshofen.

Også det siste verdenscuparrangementet i hopp før Beijing-OL, i Willingen siste helg i januar, gjennomføres uten publikum.

– Siden sist sommer har vi planlagt for å slippe inn tilskuere med grønt koronapass, men på grunn av omikronvarianten kan vi dessverre ikke gjennomføre det, sa Jürgen Hensel, som er leder for den lokale arrangøren.

Rennene i Willingen avvikles i tiden 28.-30. januar, med blandet lagkonkurranse og to renn hver for menn og kvinner.

