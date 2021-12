Chelsa-eieren ble portugiser

ntbsport

– Han har bevist at han er etterkommer etter portugisiske sefardiske jøder. Det skjedde gjennom et dokument fra det jødiske samfunnet i Porto, sa en talsmann for justisdepartementet.

– Søknaden om statsborgerskap ble innvilget i april.

Portugal har siden 2015 tilbudt statsborgerskap til sefardiske jøder som oppreisning for forfølgelsene og landsforvisningene deres forfedre ble utsatt for i slutten av det 15. århundre.

Abramovitsj er tidligere innvilget israelsk statsborgerskap, men med portugisisk pass er han EU-borger.

Han er av magasinet Forbes rangert som verdens 142. rikeste person. Tidligere har han vært så høyt som på 15.-plass på den listen.

