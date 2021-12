BBC: Enighet om overgang for Torres

ntbsport

Kanalen opplyser også at Barcelona er i stand til å betale overgangssummen. Likevel må spillere selges for å overholde de økonomiske reglene i La Liga. Barcelona sliter økonomisk. Tidligere i høst opplyste klubben at den tapte 4,7 milliarder kroner forrige sesong.

Ifølge BBC er avtalen verdt 55 millioner euro med muligheter for ytterligere 10 millioner euro i bonuser.

Torres har spilt 43 kamper og scoret 16 mål for Manchester City siden han kom fra Valencia halvannet år siden.

Barcelona ligger på 7.-plass i den spanske toppdivisjonen etter 18 kamper. Opp til serieleder Real Madrid er det 16 poeng.

