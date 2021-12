Sagosen førte an i Kiel-seier

ntbsport

Det holdt til en seier som var nødvendig for ikke helt å miste kontakten med høstens suverene lag Magdeburg. Kiel er på 2.-plass, men det er fire poeng opp til Magdeburg, som har to kamper mindre spilt og skal i aksjon torsdag.

Magdeburg, med Christian O'Sullivan og Magnus Gullerud i stallen, har vunnet alle sine 15 seriekamper så langt i høst og får besøk av Hamburg lille julaften. Det spilles ytterligere en serierunde i romjula før EM-pausen som varer til februar.

Kevin Gulliksen scoret to mål da hans Göppingen vant 34-32 borte mot Hannover-Burgdorf, mens Petter Øverby sto for ett mål da Erlangen vant 36-26 over Rhein-Neckar Löwen.

