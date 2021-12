Mick Schumacher blir reservefører for Ferrari

ntbsport

Det bekrefter Ferraris lagsjef Mattia Binotto i et intervju med tysk TV.

– Mick er Ferrari-fører, og han tilhører Ferrari-akademiet. Han gjorde det bra med Haas i 2021-sesongen. Vi tror han blir bedre framover, sier Binotto til RTL.

22-åringen er sønn av Formel 1-ikonet Michael Schumacher, som vant fem av sju VM-titler med Ferrari.

Charles Leclerc og Carlos Sainz er det italienske lagets førsteførere neste år. Skulle en av dem miste løp som følge av skade eller sykdom, åpner det for at Formel 1-sirkuset igjen ser en Schumacher bak et Ferrari-ratt.

Antonio Giovinazzi er også reserve for laget. Han har tidligere kjørt for Alfa Romeo.

Mick Schumacher hadde i år sin første F1-sesong. Den unge tyskeren endte sist på sammenlagtlista uten VM-poeng.

