Tyskland strammer inn – tomme fotballtribuner etter vinterpausen

ntbsport

Tyske myndigheter strammer kraftig inn på tiltakene fra 28. desember. Blant annet betyr det at store idrettsarrangementer må avvikles helt uten tilskuere.

– Det gjelder spesielt fotballkamper, sa statsminister Olaf Scholz, ifølge Kicker.

Det rammer også begivenheter som de to første rennene i den tysk-østerrikske hoppuka. Romjulsrennet i Oberstdorf og nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen blir avviklet uten publikum.

Det skal i møtet mellom sentrale og lokale myndigheter ha blitt diskutert hvorvidt man skulle sette et maksimumsantall på publikum, men i stedet blir det helt tomme tribuner.

Håpet å slippe

– De midlertidige restriksjonene på tilskuere i store idrettsbegivenheter er beklagelige, men forståelige, selv om vi inntil nylig håpet at vi ville slippe tomme tribuner igjen, står det i en uttalelse fra den tyske ligaen (DFL).

– Dette er ikke bra for profesjonell idrett, sa Köln-direktør Alexander Wehrle, som stiller seg spørrende til hvorvidt utendørsidrett er et problem.

– Det betyr 1,8 millioner euro i tapte inntekter per kamp, og det gjør at vi må gjøre drastiske grep i ukene og månedene som kommer, selv om lokale smitteverneksperter sier at det ikke har vært betydelig smittespredning utendørs.

7. januar

Forbudet mot publikum gjelder nasjonale begivenheter. Lokal idrett kan avhengig av lokale bestemmelser gjennomføres med publikum.

Det er vinterpause i tysk toppfotball, men 1. Bundesliga sparkes i gang igjen allerede 7. januar med Bayern München mot Borussia Mönchengladbach, som innleder den 18. serierunden.

Det er uklart hvor lenge de nye restriksjonene skal vare.

(©NTB)