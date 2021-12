Medier: Krasnodar med kjempebud på Botheim

ntbsport

I tillegg er det bonuser inkludert som kan gjøre avtalen enda større om de slår inn, skriver Avisa Nordland.

21 år gamle Botheim leverte 15 mål på 30 kamper i Eliteserien denne sesongen. Han ble hentet gratis for et snaut år siden etter et mindre vellykket låneopphold i Stabæk (fra Rosenborg).

I conferenceligaen ble det fire mål og fire målgivende pasninger på seks kamper. Tre av målene kom i kampene mot Roma.

Ifølge VG er Botheim på vei til medisinsk sjekk i München.

Daglig leder Frode Thomassen har ikke besvart NTBs henvendelse tirsdag.

