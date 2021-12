Medier: Ingen NHL-spillere i OL

ntbsport

Ifølge ESPN vil beslutningen bli offentliggjort i løpet av det neste døgnet, men den skal altså allerede være fattet. Avtalen innebærer at ingen spillere vil bli avgitt for deltakelse i turneringen i Beijing.

OL-deltakelse i 2022 og 2026 inngikk i den siste tariffavtalen for NHL, etter at spillerne fra verdens beste liga glimret med sitt fravær i 2018. For Beijing-lekene var deltakelsen avhengig av at grunnserien ikke var «betydelig påvirket» av koronautsettelser. De siste dagene har den blitt det. Til nå er 50 kamper utsatt, 32 av dem bare denne uken.

Nå vil den planlagte OL-pausen trolig i stedet brukes til å komme à jour.

Skuffelse

Spillere som skulle være med i OL uttrykte skuffelse.

– Jeg har vært så heldig å få være med i to OL, men jeg føler med gutta som har mistet flere muligheter. Dette er ikke noe som kommer igjen om noen måneder, det kan være en gang i livet, sa Pittsburgh Penguins-kaptein Sidney Crosby til ESPN.

– Dette suger. Jeg tror alle gledet seg til det. Det var et viktig krav i forhandlingene om ny tariffavtale at vi skulle få delta i OL igjen. Jeg tror det ville blitt en flott turnering, sa Winnipeg Jets-spiller Kyle Connor.

Siste sjanse?

– Om fire år er jeg 32 år. Dette kan ha vært min siste sjanse, sa klubbkamerat og keeper Connor Hellebuyck, som også var aktuell for USAs OL-lag.

Sverige har allerede forberedt seg på at Tre Kronors OL-lag kan komme til å bestå av spillere fra SHL og andre europeiske ligaer. I så fall må en rekke SHL-kamper som skulle spilles i OL-perioden få ny dato.

NHL har frist til 10. januar med å ta en endelig beslutning om hvorvidt man vil frigi spillere for OL-deltakelse, men raset av utsettelser ser ut til å ha avgjort saken.

