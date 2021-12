Latifi drapstruet etter krasjen som avgjorde Formel 1-VM

ntbsport

Williams-føreren kjørte i veggen fem runder før mål i Abu Dhabis Grand Prix, og sikkerhetsbilen kom på banen. Det ga Max Verstappen sjansen til å kjøre i depot og bytte til nye dekk, som satte ham i stand til å kjøre forbi Lewis Hamilton og knipe VM-tittelen da løpet ble satt i gang igjen.

Mercedes-sjefen Toto Wolff var rasende og hevdet at Hamilton ble «frastjålet» tittelen.

Latifi skriver i en uttalelse gjengitt på Twitter at han var forberedt på hets, men at han likevel ble sjokkert over hvor ille den ble.

– Straks løpet var over, visste jeg hva som ventet i sosiale medier. Jeg følte at det ville være best å slette Instagram og Twitter på telefonen i noen dager, og det sier det meste om hvordan verden er blitt. Hatet som ble rettet mot meg overrasket meg ikke, men jeg ble likevel sjokkert over den ekstreme tonen i skjellsordene og til og med drapstruslene, skrev han.

– De eneste jeg skyldte en unnskyldning for at jeg ikke fullførte var mitt eget lag, og den ga jeg rett etter løpet. Resten av det som skjedde var utenfor min kontroll.

(©NTB)