Elverum slet mot tabelljumboen – fortsatt uten poengtap i eliteserien

ntbsport

Bergen ledet med inntil tre mål i første omgang og var foran 13-12 til pause. Elverum rykket til seg ledelsen tidlig i 2. omgang, men det var jevnt helt til midtveis i omgangen før storfavoritten stakk fra til sju måls seier. Det endte 30-23.

Elverum tar EM-pause på tabelltopp uten poengtap etter 16 kamper, mens Bergen er alene i bunnen med bare fire poeng. Tobias Grøndahl førte an for Elverum med ni mål, mens Leander Seime scoret åtte for vertene.

Drammen er eneste reelle utfordrer for Elverum, men laget er fortsatt seks poeng bak etter 33-26-seier borte mot nestjumbo Haslum. Hermann Vildalen scoret ni mål for Drammen.

Tapte terreng

Fra serietoeren er det nye fem poeng ned til Runar Sandefjord på tredjeplass. Sistnevnte vant 27-25 borte mot Tønsberg Nøtterøy.

ØIF Arendal tapte ytterligere terreng da Kolstad ved hjelp av en sterk avslutning vant 27-24 i egen hall. Gjestene ledet gjennom det meste av kampen, hadde fire måls forsprang ved pause (10-14) og ledet med seks et godt stykke ut i den andre omgangen, men Kolstad avsluttet klart best.

Sløste

Adrian Aalberg førte an for Kolstad med ni mål, mens Olaf Richter Hoffstad scoret seks for ØIF, som er på fjerdeplass to poeng bak Runar. Nærbø har like mange poeng etter sin 39-30-seier over Bækkelaget.

Emil Sundal avsluttet hele 22 ganger og scoret 10 mål for Bækkelaget, mens gjestene hadde bedre uttelling. Theodor Svendsgård var Nærbøs toppscorer med seks mål.

Fjellhammer vant 28-27 over Halden etter å ha ledet så godt som hele kampen. Bækkelaget, Halden og Fjellhammer er på samme poengsum to poeng bak 6.-plasserte Kolstad.

Neste eliteseriekamp for menn spilles 4. februar, etter EM-sluttspillet i Slovakia og Ungarn.

(©NTB)