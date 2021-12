Edmondson blir fast kartleser for Oliver Solberg

ntbsport

De jobbet sammen for første gang under sesongavslutningen Rally Monza i november, der Solberg kjørte inn til karrierebeste femteplass i WRC-klassen i et VM-rally. Duoen fant tonen umiddelbart, og begge er fornøyd med at samarbeidet fortsetter.

– Allerede fra første stund fikk jeg følelsen av at Elliott er rett mann for jobben. Han viste seg som en svært profesjonell, rolig og dyktig kartleser. Monza var heller ikke den enkleste starten for å teste nytt samarbeid ettersom det stadig kom endringer i notene fra teamet underveis, sier Solberg i en pressemelding.

20-åringen er sønn av Petter Solberg, som i 2003 ble verdensmester i rally. Nå skal han selv prøve seg mot verdenseliten. VM-sesongen innledes 20. januar med Rally Monte-Carlo, og den skal etter planen omfatte 13 VM-runder.

