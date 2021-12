Eckhoff tilbake til Oberhof: OL-toget har gått for Dale og Bjøntegaard

ntbsport

Eckhoff valgte å reise hjem fra helgens renn i Frankrike. Over nyttår er hun tilbake sammen med de andre skiskytterne.

Filip Fjeld Andersen tok sin første pallplassering i Annecy-Le Grand Bornand på sprinten, og han får en ny sjanse blant gutta.

Landslagsløperne Dale og Bjøntegaard er ikke med denne gangen heller. Sportssjef Per Arne Botnan bekrefter overfor TV 2 at OL-toget har gått for deres del.

Kvinner:

Tiril Eckhoff (Fossum), Emilie Ågheim Kalkenberg (Skonseng), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien, (Simostranda), Marte Olsbu Røiseland (Froland), Ingrid Tandrevold (Fossum).

Menn:

Filip Fjeld Andersen (Geilo), Sivert Guttorm Bakken (Vingrom), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Sturla Holm Lægreid (Bærum).

Det står sprint etterfulgt av jaktstarter og blandet stafett og parsprint på programmet.

