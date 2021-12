Ingen NHL-kamper over grensen i julen

ntbsport

Uroen for stigende smitte kan føre til reiserestriksjoner og er grunnen til at kampene stoppes, melder NHL.

Det er likevel ingen planer om å avlyse sesongen.

– Selv om det har vært en økning i covid-testresultater blant spillere og støtteapparat i det siste, har det vært et lavt antall positive tilfeller som har gitt bekymringsfulle symptomer eller alvorlig sykdom, heter det i NHLs uttalelse.

Viruset har spredt seg raskt i NHL den siste tiden. Søndag kunngjorde Detroit Red Wings at laget ikke skal spille kamper framover med til sammen tolv koronatilfeller i laget. Det samme gjaldt for Toronto Maple Leafs.

Boston Bruins, Nashville Predators, Calgary Flames, Colorado Avalanche og Florida Panthers har allerede tatt juleferie.

Foreløpig er det 40 kamper som har blitt utsatt denne sesongen, opplyser NHL.

Koronasituasjonen kan i verste fall gjøre at NHL-spillere ikke får delta i OL i Beijing på nyåret. NHL har tidligere uttalt at spillere kan delta om koronaviruset ikke er et problem.

Ligaen har til 10. januar på å ta avgjørelsen uten at det får økonomiske konsekvensen, men har sagt at en avgjørelse vil bli tatt i løpet av de nærmeste dagene.

