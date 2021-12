Fifa-sjefen tror det er flertall til omstridte VM-planer

ntbsport

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) var mandag i møte med forbundsledere fra de nasjonale medlemslandene. VM-formatet var der et hovedtema.

I Europa har kritikken vært nådeløs mot ideen om å arrangere verdensmesterskap hyppigere. Motstanden er også sterk i Sør-Amerika, men likevel er Infantino positiv.

– Hadde det vært en avstemning i morgen, ville trolig en majoritet ha stemt for, sier Fifa-presidenten.

– Men det er ikke et samtaleemne akkurat nå. Vi ser på hele kalenderen, hvordan vi kan forbedre fotballen og hvor mange vi kan få med oss på vår nye måte å organisere fotballen på i framtiden, legger Infantino til.

Frykt

I øyeblikket er det ingen planer for en avstemning om det omstridte VM-forslaget.

– Vi fortsetter dialogen og analysearbeidet. Vi håper å gjøre framskritt på en eller annen måte. Tiden får vise, sier Fifa-sjefen.

Det er tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger som lanserte tanken om å kutte dagens VM-mellomrom på fire år til to. Han har de siste månedene prøvd å overbevise skeptikerne. Mandag gjorde han et nytt forsøk.

– Det som ergrer meg, er at 90 prosent av motstanden er følelser og ikke fakta eller analyse. Vi må komme over frykten, for mesteparten av disse følelsene er basert på frykt, sier Wenger.

Store penger

På toppmøtet la Fifa fram en rapport som peker på økonomiske fordeler av å ha VM annethvert år. Der står det at Fifas omsetning vil øke med 4,4 milliarder dollar. Det tilsvarer underkant av 40 milliarder kroner.

Det er forespeilet at 3,5 milliarder dollar skal gå til et fond, der hvert medlemsland over fire år mottar rundt 16 millioner dollar (145 millioner kroner).

Summene imponerer neppe landene fra Europa. Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har regnet seg fram til at endringene i den internasjonale kalenderen vil påføre sine medlemsland kraftige milliontap.

Uefa mener konsekvensene gir et samlet tap på mellom 2,5 og 3 milliarder euro over fire år. I norske kroner vil det si i spennet 25,5 til 30,5 milliarder.

