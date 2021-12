Uavgjort i heseblesende kamp mellom Spurs og Liverpool – Salahs rekordrekke stoppet

ntbsport

Kane sto med kun ett mål på 14 kamper, før han scoret etter 13 minutter mot Liverpool. Gjennomspillet fra Tanguy Ndombele var presist og avslutningen til Kane var sikker.

Spissen kunne fort blitt utvist fem minutter senere. Han sklitaklet i stor fart og traff Andrew Robertson i foten med knottene. Dommer ga Kane gult kort og VAR endret heller ikke på avgjørelsen.

Diogo Jota utlignet for Liverpool før pause, etter at Tottenham hadde brent to kjempesjanser.

To nye kjempesjanser til Tottenham ble misbrukt av Kane etter pause. Etter 68 minutter scoret Robertson etter en kanonade fra Liverpool mot Spurs-målet.

Men Liverpool-heltene ble til syndebukker mot slutten av kampen. Først tabbet keeper Alisson seg ut og ga Son Heung-min en enkel jobb med å sette 2-2. Så fikk Robertson rødt kort etter å ha sparket ned Emerson.

Flere mål ble det ikke og dermed stoppet Mohamed Salahs rekke på kamper med målpoeng på 15. Det er rekord sammen med Jamie Vardy, men egypteren får den dermed ikke alene.

Store muligheter

Uten en koronasmittet Thiago og en syk Jordan Henderson, stilte Liverpool med 19-åringen Tyler Morton på midtbanen sammen med Naby Keita og James Milner.

Det stoppet ikke bortelaget fra å ta initiativet i kampen. De rødkledde kunne fort scoret allerede etter to minutter, da Trent Alexander-Arnold spilte til Robertson på motsatt back. Headingen til skotten gikk like utenfor.

Etter scoringen til Kane, endret kampen karakter. Få minutter etter Tottenhams ledermål, misbrukte Son Heung-min en kjempemulighet alene med keeper. Etter en halvtime skuslet Dele Alli bort en kanskje enda større mulighet.

Det blir straffet mot lag som Liverpool, for kort tid etter Allis miss, headet Jota inn 1-1 for bortelaget. Jota ville også ha straffe like etterpå, men portugiseren fikk ikke medhold fra dommer Paul Tierney.

Bomskudd fra Kane

Som i første omgang åpnet Liverpool best etter pause, men nok en gang fikk Kane en god mulighet til å score. Denne gangen ble spissen hindret av et tigersprang fra Liverpool-keeper Alisson, som kastet seg foran forsøket til Kane. Like etter headet han over da målet sto og gapte.

Robertson stanget derimot inn 2-1 etter 69 minutter, men Tottenham utlignet like etter. Liverpool-backen fikk i likhet med Kane et gult kort etter en voldsom takling, men i motsetning til Kane, fikk Robertson marsjordre etter at dommer hadde sjekket med VAR.

Det var lite sjanser å spore fra Salah, som ikke klarer å ta rekorden han deler med Vardy, alene.

Vardy hadde målpoeng i 15 kamper på rad i sesongen Leicester vant seriegull. Det skjedde mellom august og desember i 2015. I samme periode slo Vardy også rekorden for flest kamper på rad med scoring, med elleve strake.

Salah får god sjans til å starte på en ny rekke neste seriekamp. Da venter skadeplagede Leeds, som har sluppet inn 16 mål på sine fire siste kamper.

(©NTB)