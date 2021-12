Solberg etter VM-showet: – Aldri vært med på noe lignende

ntbsport

– Jeg er veldig glad og stolt av laget. Vi måtte grave dypt i pausen. Da snakket vi om jeg gjerne ville ha skuddene fra ni meter. Da sa Mats (keepertrener Olsson) at jeg måtte stole på meg selv og forsvaret. Heldigvis står forsvaret knallbra i andre omgang. Da er det lettere å redde, sa Solberg til NTB i intervjusonen.

Der sto hun med gulldryss i håret og en gullmedalje rundt halsen.

– Nei, jeg har aldri vært med på noe lignende. For hver redning begynner motstanderen å stresse. Og for hvert mål vi scorer, så vokser vi og de synker mentalt. Det kan vi se på holdningen deres.

Solberg ble noe overraskende vraket fra start. Hun var banens store spiller da Norge slo Frankrike i EM-finalen for et år siden.

– Sånn er det. Det er sjefen som bestemmer hvem som skal spille fra start, sa Solberg til NTB.

Trøbbel

Frankrike kjørte fra Norge i 1.-omgang der 7-7 ble til fransk 14-8, 15-9 og 16-10. Norge hadde en forferdelig periode vel midtveis i omgangen. Da rant det inn bakover, en rekke baller ble kastet bort og skuddene gikk ikke inn.

Den regjerende OL-mesteren Frankrike benyttet sjansen da den kom. De norske keeperne (Katrine Lunde startet og ble så erstattet av Solberg) hadde en hard første halvtime.

Inn mot pause haglet det med utvisninger begge veier, men Norge fikk inn to reduseringer til 12-16. Og det var viktige mål fra Nora Mørk og Henny Reistad.

De gjorde at det var et lite norsk håp i live før andreomgangen.

Den startet målvakt Solberg med å redde flere franske avslutninger. Nora Mørk, Kari Brattset Dale og Henny Reistad hadde i løpet av to minutter redusert til 15-16. Så slo Reistad til igjen og ordnet 16-16.

På vel fem minutter hadde det norske laget hentet opp seks mål.

Satte standarden

– Vi setter oss i den situasjonen selv. Så løfter det oss når Silje kommer inn og vi blir litt gjerrigere med ballen. Jeg er imponert over gjengen i andre omgang, sa landslagstrener Thorir Hergeirsson til Viaplay etter kampen.

For etter opphentingen sikret Reistad så norsk ledelse for første gang siden 7-6 da hun kastet seg gjennom og scoret 19-18-målet. Ledelsen vokste så til 23-20.

En tårevåt Henny Reistad kunne nesten ikke tro Norges snuoperasjon.

– Jeg er helt emosjonell. For en snuoperasjon vi gjør i dag, det er helt fantastisk. I andreomgangen går vi ut, er uredde og viser hva som bor i det laget her. Det er jo åpenbart godt nok for gull, strålte Reistad.

Hun ble Norges toppscorer med seks fulltreffere, mens i andre enden hadde det norske laget enda en matchvinner.

For Solberg fortsatte å redde skudd på skudd. Hun var nesten umulig å overliste den siste halvtimen.

– Fantastisk. Det er ikke noe annet å si. Hun legger lista for oss og så henger laget seg på, sa Hergeirsson om keeperen.

Tidenes beste

Hergeirsson overtok jobben etter Marit Breivik sommeren 2009. På 16 mesterskap har Norge gått glipp av medalje bare tre ganger. Hergeirsson sikret seg søndag sitt åttende gull. Det betyr at han har 50 prosent seiersuttelling i OL, VM og EM.

Triumfen sendte også Norge opp som tidenes mest suksessrike kvinnelag i VM-sammenheng med fire gull og til sammen tolv medaljer.

Han fikk spørsmål etter kampen om hvor han rangerer det ferske VM-gullet opp mot de andre triumfene.

– Akkurat nå må man plassere den øverst. Nå skal vi prøve å være her og nå i kveld og feire dette, sa landslagssjefen, mens han knyttet nevene over hodet.

Mørk, som har vunnet flere mesterskap med Norge, sier seg enig i at seieren mot Frankrike var helt spesiell.

– Jeg har aldri vært med på noe lignende. Vi var rolige i pausen og bestemte oss for å gi alt, sa Mørk til NTB.

Neste håndballmesterskap for kvinner spilles i Slovenia, Montenegro og Nord-Makedonia i perioden 4. - 20. november neste år. EM-sluttspillet er flyttet en måneds tid for ikke å kollidere med fotball-VM (21. november til 18. desember) for menn i Qatar.

