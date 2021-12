Riiber med ny kombinertseier – tangerte Eric Frenzel

ntbsport

Dermed er de to likt. 43 seire er nest flest i kombinerthistorien. Nå har Riiber kun finske Hannu Manninen foran seg på lista. Han har 48 seire, og det er slett ikke utenkelig at Riiber kommer til å tangere finnen også i løpet av sesongen.

Riiber gikk ut i langrennet 21 sekunder foran lagkamerat Espen Andersen. Jens Lurås Oftebro startet fem sekunder bak ham igjen. Riiber gjorde som han har gjort for vane, og kontrollerte inn seier.

Han vant foran Vinzenz Geiger og nevnte Frenzel. Riiber innrømmet at han trodde Geiger kunne komme opp å utfordre ham.

– Selv om jeg begynte å slakke litt ut på 7,5 kilometer der for å forberede meg på en tettere duell, så virket det som at han også sovnet litt. Da var det bare å skru på gassen, så de ikke kom mer innpå. Jeg begynner å merke at det er femte helgen på rappen, sa Riiber til NRK.

– Legendarisk

– Jarl kan bli like legendarisk som Marit Bjørgen, Bjørn Dæhlie og Ole Einar Bjørndalen i en idrett som har færre internasjonale konkurranser enn skiskyting og langrenn. Han har nå en god mulighet til å bli den mestvinnende kombinertutøveren i historien, sier sportssjef Ivar Stuan.

I hoppbakken gjorde Riiber et svev på 92,5 meter i vanskelige forhold. Han fikk en solid vindkompensasjon, noe som sendte ham i tet foran langrennet.

Andersen hoppet 95 meter, mens Oftebro tok seg halvannen meter lenger ned i bakken. Den tyske trioen Frenzel, Terence Weber og Geiger var ikke langt bak de norske løperne bak Riiber.

Spenning

Det ble tidlig spenning i kampen om de siste pallplassene. Tyskerne gled inn det norske forspranget tidlig, og Geiger viste tilig interesse for å prøve å ta igjen Riiber. Geiger og Weber kjørte så fra de norske pallutfordrerne.

Geiger kjørte så fra resten av jaktgruppen og etterlot Andersen, Weber og Frenzel til å kjempe om den siste pallplassen.

Der hang Andersen svært godt med helt inn på oppløpet, men der ble de tyske utfordrerne for sterke. Oftebro endte på sjuendeplass.

Espen Bjørnstad, Simen Tiller og Jørgen Graabak var et stykke bak etter hoppdelen og greide ikke hevde seg i toppen i langrennet. Bjørnstad tok 9.-plass, mens Graabak kom rett bak på tiendeplass. Tiller tok 25.-plass, mens Kasper Moen Flatla ble diskvalifisert i hoppdelen.

