Ragnhild Mowinckel styrer mot sin første pallplass etter kneskaden – toer i super-G i Val d'Isère

Molde-jenta har kun Sofia Goggia foran seg på resultatlistene i verdenscuprennet når de best rangerte i fartsdisiplinen har kjørt. Med maks flyt kunne Mowinckel kjørt ned til ledelse, men endte 33 hundredeler bak den italienske stjernen.

29-åringen hadde grønne tall på de tre første mellomtidene. På det meste var hun foran Goggia med 32 hundredeler. Litt rusk i et nøkkelparti gjorde at forspranget forsvant.

Ett år er gått siden Mowinckel gjorde comeback etter to alvorlige kneskader. Hun var satt på sidelinjen i godt over 600 dager. Inntil søndag hadde hun en fjerdeplass som beste resultat etter at hun kom tilbake. Den kom i super-G for en uke siden.

Nå ligger hun an til å ta sin sjuende pallplass i verdenscupen. Mowinckel har én verdenscupseier på CV-en. Den tok hun i storslalåm i mars 2018, og samme sesong kjørte hun ned til to OL-sølv (storslalåm og utfor).

