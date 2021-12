Norsk dobbeltseier på herrenes lagsprint – andrelaget med Northug vant

ntbsport

Seieren var Northugs første verdenscupseier. Han spurtet motstanderne i senk på oppløpet.

– Det var helt rått. I finalen gjorde vi så å si alt rett. Thomas gjorde en kjempejobb med å sende meg ut som nummer én. Det er en verdenscupseier. Jeg hadde ikke trodd den skulle komme, sa Northug til Viaplay.

Også Helland Larsen var fornøyd. Han pekte spesielt på at seierherrene ikke er inne på elitelandslaget.

– Det er jævlig morsomt at to gutter utenfor landslaget kommer her og slår hele røkla. Vi ville det, og vi kjempet oss fram i feltet. Det var tett.

Styrte

Duoen vant foran det norske førstelaget med lørdagens seierherre Håvard Solås Taugbøl og Sindre Bjørnestad Skar.

Det norske toerlaget styrte finalen lenge i front, men det ble svært spennende mot slutten.

Norges førstelag hadde tidlig god fart, men Northug og Helland Larsen viste seg også tidlig å være sterke. Men bakfra kom blant andre det russiske laget med Aleksandr Bolsjunov og Gleb Retivykh og truet.

Tett

Bolsjunov satte en enorm fart på nest siste etappe, men både Skar og Helland Larsen holdt godt følge med den russiske stjernen.

De norske gjorde en god siste veksling. Taugbøl og Northug kjempet mot Retivykh om seieren, men til slutt var Northug sterkest. Russerne tok tredjeplassen.

De to norske lagene konkurrerte også i samme semifinaleheat. Der kontrollerte de seg videre.

