Kristoffersen bykset til etterlengtet storslalåmseier i Alta Badia

Romerikingen slo Marco Odermatt fra Sveits med 31 hundredeler. Det var hans første verdenscupseier siden slalåmtriumfen i franske Chamonix i slutten av januar sist sesong.

Det var også Kristoffersens første pallplass i vinter. Totalt står han med 24 individuelle seirer i verdenscupen. 19 av dem ble vunnet i slalåm, mens resten kom i storslalåm.

I sistnevnte disiplin stoppet Kristoffersen en to år lang seierstørke. Det skjedde på samme sted som han tok sin forrige storslalåmseier.

– Det var faen meg på tid, utbrøt Kristoffersen til Viaplay etter maktdemonstrasjonen i Italia.

Ikke i nærheten

27-åringen var 57 hundredeler bak franske Mathieu Faivre foran finaleomgangen. Ingen av de seks som kjørte etter ham, var i nærheten av nordmannens totaltid.

I første omgang satset Kristoffersen voldsomt. Det var mye vilje bak kjøringen, men rytmen satt ikke helt. Likevel bremset han tidstapet såpass at han var på skuddhold til teten. Han hadde 40 hundredeler opp til pallen.

Noen timer senere hevet Kristoffersen nivået. Etterpå kom han med en avsløring om hvorfor det løsnet i helgen.

– Vi har endret noe stort med skiene for to dager siden. Jeg prøvde det for første gang i går, han i et intervju vist på Viaplay.

Kristoffersen fikk sist vinter kritikk for å klage en del da utstyret ikke fungerte. Alpinlegenden Kjetil André Aamodt var blant dem som reagerte.

– De gamlegutta må høre litt på oss nye når vi sier at utstyr har ganske mye å si i alpint. Når utstyret ikke funker, mister du selvtilliten og teknikken. Det gjør at du kjører dårligere på ski, sa Kristoffersen, ifølge NRK.

Kjempesprang

Rasmus Windingstad kjørte seg opp fra 11.- til 8.-plass i Alta Badia. Med resultatet kvalifiserte Bærum-alpinisten seg for en plass i OL-storslalåmen i Beijing i februar. Han var 82 hundredeler bak Kristoffersen.

Deretter fulgte Atle Lie McGrath som nummer tolv. 21-åringen gjorde en enorm finale og klatret hele 17 hakk på listene. Lagkompisen Lucas Braathen endte på 17.-plass. Det var én plassering opp fra første omgang.

Fabian Wilkens Solheim og Leif Kristian Nestvold Haugen ble henholdsvis nummer 22 og 29 i søndagens renn. Timon Haugan måtte se finaleomgangen fra sidelinjen fordi han ikke tok seg inn blant de 30 beste.

