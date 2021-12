Kjetil Rekdal blir presentert som hovedtrener i Rosenborg mandag

ntbsport

Trønderklubben vil presentere treneren mandag på en pressekonferanse i Trondheim. Dermed er RBKs mye omtalte trenerjakt avsluttet. Den har pågått siden Åge Hareide i sommer varslet at han ikke ville fortsette etter årets sesong.

Han forlater HamKam etter et svært vellykket periode på 14 måneder. I fjor høst reddet han laget fra nedrykk til 2. divisjon, og i år ble det en smått sensasjonell triumfferd til Eliteserien.

Klausul

De siste månedene er både Bodø/Glimts gulltrener Kjetil Knutsen og serbiske Milos Milojevic blitt koblet til Rosenborg-jobben. Sistnevnte dro til Trondheim for å forhandle, men en avtale ble aldri noe av. I ettertid fikk Milojevic sparken som Hammarby-trener for flørten med RBK.

I Trondheim ble Rekdal for alvor en aktuell kandidat sist uke. Da bekreftet HamKam interessen fra Rosenborg.

Flere medier meldte at romsdalingen hadde en klausul i HamKam-kontrakten, og den sa at han kunne forlate Briskeby-laget til fordel for en annen klubb av en betydelig størrelse.

Ingen e-cupspill

Tidligere har Rekdal tatt Vålerenga til både seriegull (2005) og cuptriumf (2002). I tillegg vant han to NM-titler med Aalesund i 2009 og 2011.

53-åringen hadde et mislykket treneropphold i Start mellom 2018 og 2019. Der greide han ikke å redde laget fra nedrykk, og han måtte forlate klubben kort tid etter 1.-divisjonsåpningen sesongen etter.

Rosenborg endte i år på en skuffende femteplass. Det skilte 15 poeng opp til seriemester Bodø/Glimt, og for første gang på svært mange år står laget uten mulighet til å kvalifisere seg for europacupspill.

De hvit- og svartkledde vant sist Eliteserien i 2018.

