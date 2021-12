Bomskudd kostet dyrt for norske skiskytterkvinner

ntbsport

Sørlendingen endte opp som Norges beste etter en spennende siste runde. Flere bomskudd kostet de norske landslagskvinnene gode plasseringer søndag. Mens Røiseland holdt seg til to bom, gikk Tandrevold på fire. Det ga 17.-plass.

Det var kun Røiseland og Tandervold som deltok for det norske laget på fellesstarten i Frankrike. Tiril Eckhoff ble nummer ti på torsdagens sprint før hun tok valget om å reise hjem.

Stjørdals-jenta Lotte Lie, som går for Belgia, leverte et godt løp søndag og endte på 13.-plass med kun én bom.

Røiseland og Tandrevold startet med feilfri skyting på første forsøk. Deretter ble det tyngre for dem begge. De pådro seg to bom på skyting nummer to, noe som sendte dem ut 54 og 55 sekunder bak hjemmehåpet Julia Simon.

På de to siste skytingene måtte Tandrevold ut i to nye strafferunder, mens Røiseland bommet én gang. Det ga spenning på siste runde, men svenske Elvira Öberg vant foran Simon og russiske Kristina Reztsova.

