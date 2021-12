Mer trøbbel for danske VM-målvakter: Toft iset ned ankel

ntbsport

Det er dansk TV2 som melder om skaden. Toft måtte ha ispose rundt foten og ble hjulpet i garderoben etter uhellet lørdag.

Det var et krevende døgn for de danske målvaktene. Althea Reinhardt ble truffet rett i fleisen av et hardt skudd i semifinalen mot Frankrike.

Hun fikk behandling ute på banen og måtte hvile noen minutter før hun kom tilbake i spill.

Danmark tapte til slutt 22-23 etter å ha kastet bort en ledelse på tre mål (20-17).

Danskene har ikke tatt medalje i et kvinnemesterskap på åtte år. Vertsnasjon Spania er motstander i kampen om bronsen.

