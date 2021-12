Leeds-supporter anklages for rasisme mot Arsenal-leiren

ntbsport

Det fortalte Arsenal-manager Mikel Arteta etter lagets 4-1-seier på Elland Road.

– Ja, dessverre kan jeg bekreftet det. Det ble rapportert inn til stadionansvarlig, og nå blir saken håndtert videre av riktige autoriteter, sa han.

Arteta la til at en av spillerne på Arsenal-benken hørte ordene som ble sagt.

Lørdagens kamp ble stoppet etter rundt en halvtime da dommer Andre Marriner oppsøkte Arsenals tekniske sone. Ifølge Sky Sports skyldtes det episoden som nå skal etterforskes av Premier League.

– Det er veldig skuffende. Vi har gjort mye i fotballen for å unngå slike situasjoner. Men det er snakk om en enkeltperson, og jeg synes ikke et helt stadion fortjener å måtte betale prisen for vedkommende oppførsel, sa Arteta.

Martin Ødegaard gjorde en svært god opptreden i Arsenals seier. Kampen var den eneste som ble spilt i den engelske toppdivisjonen lørdag. Fem kamper tidligere på dagen var utsatt på grunn av økende koronasmitte i de ulike stallene.

